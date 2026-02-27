«Зенит — «Балтика»: сине-бело-голубые вышли вперед на 87-й минуте

«Зенит» открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Балтики» — 1:0.

На 87-й минуте мяч после удара Луиса Энрике попал в Кевина Андраде и отрикошетил в ворота калининградцев.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.