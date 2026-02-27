«Зенит» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Балтика» проведут матч в 19-м туре чемпионата России в пятницу, 27 февраля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Балтика» можно также отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Игру «Зенит» — «Балтика» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за полчаса до игры. Встречу можно также смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

27 февраля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

После 18 туров чемпионата России «Зенит» занимал второе место с 39 очками, последним соперником питерцев до зимней паузы был «Акрон» (2:0). У «Балтики» — 35 очков и пятая строчка, в заключительном туре в 2025 году калининградцы обыграли «Крылья Советов» (2:0).