Быстров поздравил Семака с юбилеем: «Богданыч — великий футболист и хороший тренер»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с 50-летием.

«Богданыч — великий футболист и хороший тренер. Желаю ему здоровья, счастья, любви и столько чемпионств с «Зенитом», сколько он пожелает. Еще с 2004 года, когда я приехал в сборную, знал, что он великолепный игрок», — сказал Быстров «СЭ».

Семак вместе с «Зенитом» в качестве тренера шесть раз выигрывал чемпионат России, завоевывал серебро РПЛ, дважды побеждал в Кубке России и пять раз — в розыгрыше Суперкубка.

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