Мостовой: «Возглавить «Спартак»? Атмосфера будет хорошая — результат не гарантирую!»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что был бы рад стать тренером красно-белых.

Ранее 57-летний Мостовой стал гостем нового проекта от московского клуба — шоу «100% Мяса».

«Возглавить «Спартак»? Атмосфера будет хорошая — результат не гарантирую!» — ответил Мостовой на вопрос ведущей Анастасии Вознюк.

В конце интервью экс-футболист в шутку спросил у ведущих, позвонят ли они в «Спартак», чтобы намекнуть на его кандидатуру.

«Хоть на какое-то время — посижу на лавке хотя бы», — отметил он.

В марте 2025 года Мостовой получил лиценцию категории А, которая позволила бы ему в «Спартаке» быть только помощником главного тренера.

Мостовой выступал за красно-белых с 1987 по 1991 год и вместе с командой дважды становился чемпионом СССР. Также он играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

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