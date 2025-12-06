Соболев о чемпионской гонке: «Конечно, всегда хочется быть первым, но это не от нас зависит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Акроном» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ, оценил шансы своей команды в чемпионской гонке и рассказал о планах на зимнюю паузу.

— Как оцените первую часть сезона?

— Можем на первом месте уйти на паузу. Правда, это не от нас зависит.

— Насколько важно «Зениту» с психологической точки зрения закончить год зимним чемпионом?

— Ну, конечно, хочется всегда быть первым. Но, опять же, не от нас все зависит. У нас будет еще 12 матчей, чтобы все исправить. Все зависит от нас.

— Какие планы на зиму?

— Спокойные. Надеюсь, дома буду, в Питере. Старший сын в школе учится, поэтому сначала в Питере, а потом в Москву, наверное, поедем дней на 10.

— Рыбка ждет?

— Не, холодно, я зимнюю рыбалку не люблю, мерзну.

«Зенит» благодаря победе над «Акроном» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Команда из Санкт-Петербурга на 2 очка опережает занимающий второе место «Краснодар» и на 3 очка — идущий третьим ЦСКА.

В воскресенье, 7 декабря «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ.