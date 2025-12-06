Мартинс — о будущем Романова: «Я футболист, а не совет директоров. У меня с ним хорошие отношения»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ и оценил работу с исполняющим обязанности главного тренера команды Вадимом Романовым.

— Что говорил тренер перед выходом?

— Задача была забить гол, получить три очка.

— Игра на контратаках задумывалась?

— Да, «Динамо» закрыло пространство, не давало его. Старались убегать за защитников. Моменты были, но не закончились голами.

— Пропущенный гол смотрел?

— Нет, я еще не видел.

— Каких изменений вы ждете?

— Я ничего не знаю. Время отдохнуть.

— Хотел бы работать с Романовым?

— Да, конечно. У меня хорошие отношения с ним, он хорошо готовит к матчам. Но я футболист, а не совет директоров.