«Зенит» — «Ахмат»: ВАР Карасев снова помог назначить пенальти в ворота гостей

На 45+3-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» судья Сергей Иванов правильно определил, что Лео Гогличидзе нарушил правила в борьбе с Густаво Мантуаном, но ошибочно назначил штрафной удар. Видеоассистенты Сергей Карасев и Максим Гаврилин провели проверку и обнаружили, что фол, удар по ноге, совершен внутри штрафной площади. Об этом они уведомили Иванова, а тот объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти.