«Краснодар» — «Динамо»: Кордоба вывел хозяев вперед

«Краснодар» открыл счет в матче против московского «Динамо» в 30-м туре РПЛ — 1:0.

На 47-й минуте отличился Джон Кордоба. Колумбиец побежал праздновать забитый мяч на трибуну, где находятся его жена и дочь.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.