«Зенит» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» победил «Ахмат» в матче 30-го тура чемпионата России — 3:0.

Полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой оформил дубль, забив оба гола в ворота грозненской команды с пенальти. Еще один мяч «Зенита» на счету Педро.

25-я минута. Мостовой — 1:0

45+6-я минута. Мостовой — 2:0

59-я минута: Педро — 3:0

Игра проходит в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».