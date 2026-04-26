Семак о победе «Зенита» над «Ахматом»: «Сделали шажочек вперед, не позволили «Краснодару» оторваться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России.

Игра прошла 26 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«В целом, хорошая трудовая победа. Сделали то, что должны были сделать — победили. В концовке не так много было сил, даже замены не смогли как-то освежить. «Сели ниже» к своим воротам, позволили сопернику создать пару опасных моментов у наших ворот, но в целом, сегодня неплохо действовали по большей части. Сделали шажочек вперед, не позволили «Краснодару» оторваться», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. До завершения сезона питерцам осталось провести матчи против ЦСКА, «Сочи» и «Ростова».

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