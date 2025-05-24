«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой реализовал второй пенальти

«Зенит» забил второй гол с пенальти в матче 30-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 2:0.

На 45+6-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой реализовал 11-метровый и увеличил преимущество в счете. 27-летний футболист также открыл счет с пенальти на 25-й минуте.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».