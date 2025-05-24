«Краснодар» играет вничью с «Динамо», «Зенит» побеждает «Ахмат» после первых таймов матчей 30-го тура РПЛ

Завершились первые таймы матчей 30-го тура РПЛ.

«Краснодар» на своем поле завершил вничью первую половину матча против московского «Динамо» — 0:0.

В параллельной игре «Зенит» дома обыгрывает «Ахмат» — 2:0. Дважды с пенальти забил Андрей Мостовой.

В онлайн-таблице «Зенит» на данный момент занимает первое место. «Краснодар» идет на второй позиции.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)