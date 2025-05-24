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«Краснодар» играет вничью с «Динамо», «Зенит» побеждает «Ахмат» после первых таймов матчей 30-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Завершились первые таймы матчей 30-го тура РПЛ.

«Краснодар» на своем поле завершил вничью первую половину матча против московского «Динамо» — 0:0.

В параллельной игре «Зенит» дома обыгрывает «Ахмат» — 2:0. Дважды с пенальти забил Андрей Мостовой.

В онлайн-таблице «Зенит» на данный момент занимает первое место. «Краснодар» идет на второй позиции.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;), Александр Соболев (&laquo;Зенит&raquo;), Хорхе Карраскаль (&laquo;Динамо&raquo;).Кто станет чемпионом России? Кто попадет в стыки? Онлайн-трансляция матчей 30-го тура РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.
24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:0
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.
24 мая 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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