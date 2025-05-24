«Спартак» — «Химки»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Химки» в матче 30-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 4-й минуте открыл хавбек красно-белых Наиль Умяров. На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Манфред Угальде, забивший свой 17-й гол в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.