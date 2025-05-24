«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой открыл счет с пенальти

«Зенит» вышел вперед в матче 30-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

На 24-й минуте судья после видеопросмотра назначил пенальти в ворота грозненской команды и показал желтую карточку полузащитнику «Ахмата» Владиславу Камилову, который потянул соперника за футболку, и тот упал на газон.

11-метровый реализовал Андрей Мостовой.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».