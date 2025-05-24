«Акрон» — «Локомотив»: Батраков реализовал пенальти и приблизился к Угальде в гонке бомбардиров

Полузащитник «Локомотив» Алексей Батраков отличился голом в матче против «Акрона» в 30-м туре РПЛ.

На 24-й минуте 19-летний россиянин реализовал пенальти и открыл счет встречи.

В активе Батракова теперь 14 забитых мячей в этом розыгрыше РПЛ. Полузащитник на два гола отстает от форварда «Спартака» Манфреда Угальде в гонке бомбардиров. Также его на один гол опережает нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.