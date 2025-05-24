«Краснодар» — «Динамо»: видеоарбитры смотрели эпизод на предмет пенальти, но зафиксировали офсайд

В ворота московского «Динамо» не назначили пенальти в матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

На 15-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной площади бело-голубых после единоборства с Николасом Маричалем. Видеоарбитры смотрели эпизод на предмет пенальти, но зафиксировали офсайд во время передачи на Кордобу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.