«Зенит» — «Ахмат»: Карасев помог Иванову назначить пенальти. Зачем фолил Камилов?

На 24-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» судья Сергей Иванов после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Максима Гаврилина и просмотра видеоповтора быстро изменил первоначальное решение, правильно зафиксировал фол Владислава Камилова, назначил пенальти и вынес грозненцу предупреждение.

Незадолго до этого Камилов задержал Нино рукой за майку, сфолив в своей штрафной площади.