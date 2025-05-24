«Краснодар» — «Динамо»: Петрова из-за травмы заменил Гонсалес

«Краснодар» сделал вынужденную замену в первом тайме матча с московским «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

На 33-й минуте матч не смог продолжить Сергей Петров. Вместо него на поле вышел Джованни Гонсалес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.