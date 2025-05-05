Джанашия — о Батракове: «Не может же он один все делать!»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о роли полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в игре команды.

«Алексей — хороший игрок, но ему надо помочь. Не может же он один все делать! Сейчас у него нет поддержки. А соперники знают, как он играет, и играют с ним персонально. Не было его в матче с «Ростовом» — и команда совсем другая. Не должно быть так, что вся команда держится на одном человеке», — сказал Джанашия «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне он отметился 14 голами и 10 результативными передачами в 34 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.