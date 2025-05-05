Футбол
5 мая, 17:35

Антон Шунин объявит станцию «Динамо» в столичном метро, вратарь завершит карьеру 18 мая

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», на матче 29-го тура премьер-лиги «Динамо» — Акрон» 18 мая будет обширная программа, связанная с официальным завершением карьеры бывшим голкипером бело-голубых Антоном Шуниным (366 матчей, 125 — сухих).

Афиша встречи будет посвящена многолетнему голкиперу бело-голубых, Шунин выйдет на поле со своей семьей и произнесет прощальную речь. К событию будет выпущено ретроджерси, вдохновленное прощальным матчем Льва Яшина, а также капитанская повязка с надписью «Антон Шунин».

Кроме того, в метро несколько дней будет звучать объявление станции «Динамо» голосом экс-голкипера.

Антон Шунин
Джанашия — о Батракове: «Не может же он один все делать!»

Бывший вратарь «Ростова» Попов: «Мой совет — никогда не связываться с агентом»
