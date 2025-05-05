«Крылья Советов» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на матч 27-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.