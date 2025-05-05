Джанашия — о возможном возвращении Семина: «Даже на старости лет он много чего может сделать»
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.
«Семин — хороший вариант для «Локомотива». Даже на старости лет он много чего может сделать. Дух «Локомотива» вернется! Хуже точно не будет», — сказал Джанашия «СЭ».
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.
Новости