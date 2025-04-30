Источник: Черчесов, Федотов или Хохлов могут сменить Галактионова, если «Локомотив» вылетит из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, это может произойти, если железнодорожники уступят «Ростову» во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России и вылетят из турнира.

Основными кандидатами на замену Галактионову считаются Станислав Черчесов, Владимир Федотов и Дмитрий Хохлов.

«Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в среду, 30 апреля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

После 26 туров «Локомотив» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.