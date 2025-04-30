Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

30 апреля, 11:33

Источник: Черчесов, Федотов или Хохлов могут сменить Галактионова, если «Локомотив» вылетит из Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, это может произойти, если железнодорожники уступят «Ростову» во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России и вылетят из турнира.

Основными кандидатами на замену Галактионову считаются Станислав Черчесов, Владимир Федотов и Дмитрий Хохлов.

«Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в среду, 30 апреля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

После 26 туров «Локомотив» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Иван Карпов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Федотов (тренер)
Дмитрий Хохлов
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • НВ

    ни один из кандидатов не будет тренировать без покупок иностранцев, так что похоже, что развалят, единственную русскую команду.... увы, жаль конечно....

    01.05.2025

  • ONIKAN2013

    А как же Мостовой?

    01.05.2025

  • Valeri

    Только не Хохлов!

    30.04.2025

  • Деп Б.Охта

    Аааа, опять источник Карпова!!!! Под псевдонимом Карпов в С-Э зарабатывает деньги Д.Гордон (резиновая Ванга). Относиться к его публикациям надо соответственно.

    30.04.2025

  • Mark deFossen

    Черчесов и Хохлов впереди планеты всей по части профессионализма, бгг.:hugging:

    30.04.2025

  • shpasic

    пока он из него и не вылезает

    30.04.2025

  • Leonard Leonard

    Сначала надо расстрелять того судака, который Николина выгнал. Дальше полегче будет.

    30.04.2025

  • 99

    Черчес не к проводницам, а в днище собрался

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Чтобы добиться результата нужно много работать, очень много. И нужен кредит доверия от руководства командой.

    30.04.2025

  • bolelschik.volga34

    Пусть Личку возьмут, он не хуже остальных.

    30.04.2025

  • Redis_redisich

    Хохлов - топ кандидатура конечно

    30.04.2025

  • Valekka

    Мало было примеров,когда,без сомнения,преданный клубу тренер,проваливался?? Чтобы добиться результата,необходимо много совпадений!!

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я хочу сказать, что тренера нужно схожего искать, кто прежде всего душой бы за клуб, за дело болел. На годы должен быть такой тренер. А Юрий Павлович - да, уже на отдыхе. Причем - на заслуженном!

    30.04.2025

  • Совковский

    При всём уважении к Хохлову как к игроку, его тренерский потолок - ассистент. Спросите тех же болельщиков "Ротора". Ну нет у человека дара быть главным вожаком, и незачем журналистам тянуть его на ведущие роли.

    30.04.2025

  • Valekka

    И что, Шпалыч вечен??!! Ему,на минуточку,78!!

    30.04.2025

  • Фирсыч

    Неужели руководство клуба верит, что Локо способен выиграть кубок?

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Если это так, то тогда искренне сочувствую Локо...Лучше, чем Юрий Павлович, никого не было. Он всю душу отдавал Локомотиву, а поступили с ним не хорошо.

    30.04.2025

  • Фирсыч

    Когда Карпов писал, что Соболев собирается в Зенит, все над ним смеялись. В итоге...

    30.04.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Карпов высказывает прогнозы как автомат, чтобы хотя бы раз из ста попасть в "очко")))

    30.04.2025

  • инок

    Брехня, потому, что Иван Карпов источник этой писанины...

    30.04.2025

    • В «Динамо» рассказали, что всегда ждут Мостового на домашних матчах команды

    Агент Тюкавина: «Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости