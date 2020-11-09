ЦСКА рассказал о состоянии здоровья Зайнутдинова, Марадишвили и Котина

ЦСКА на официальном сайте сообщил о состоянии игроков Бактиера Зайнутдинова, Константина Марадишвили и Никиты Котина.

«У замененного в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиера Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.

Константин Марадишвили в понедельник прошел обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.

Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи.

Никита Котин, который на разминке перед матчем молодежного первенства с «Зенитом» почувствовал дискомфорт и не вышел на игру, избежал повреждения и будет работать после выходных в общей группе", — говорится в сообщении клуба.