ЦСКА рассказал о состоянии здоровья Зайнутдинова, Марадишвили и Котина
ЦСКА на официальном сайте сообщил о состоянии игроков Бактиера Зайнутдинова, Константина Марадишвили и Никиты Котина.
«У замененного в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиера Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.
Константин Марадишвили в понедельник прошел обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.
Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи.
Никита Котин, который на разминке перед матчем молодежного первенства с «Зенитом» почувствовал дискомфорт и не вышел на игру, избежал повреждения и будет работать после выходных в общей группе", — говорится в сообщении клуба.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-0911/