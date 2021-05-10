«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России

«Спартак» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1) одержал шестую волевую победу в чемпионате-2020/21.

Команда Доменико Тедеско, которая ранее переворачивала ход встреч с «Локомотивом», «Арсеналом», теми же «Химками», «Динамо» и «Ростовом», повторила рекорд высшего российского дивизиона, который держится 22 года.

В пяти таких играх забивал Александр Соболев, принесший красно-белым три победы и дважды сравнивавший счет, три гола на счету Джордана Ларссона (два победных), два — Виктора Мозеса, один — Александра Кокорина и Самюэля Жиго.

Волевые победы «Спартака» в чемпионате-2020/21

Дата Соперник Голы 23.08.2020 Локомотив (д) — 2:1 Ларссон, 53. Соболев, 81 — Мурило, 10 29.08.2020 Арсенал (д) — 2:1 Соболев, 41. Жиго, 45 — Хлусевич, 36 17.10.2020 Химки (г) — 3:2 Кокорин, 57. Понсе, 63. Ларссон, 77 — Мирзов, 48. Идову, 85 13.03.2021 Динамо (г) — 2:1 Мозес, 30. Соболев, 63 — Маслов, 18, в свои ворота 04.04.2021 Ростов (г) — 3:2 Мозес, 23. Соболев, 44, 58 — Маслов, 27, в свои ворота. Махатадзе, 32 10.05.2021 Химки (д) — 2:1 Соболев, 54. Ларссон, 90 — Глушенков, 27

До красно-белых отметку в пять волевых побед за чемпионат удавалось преодолеть только «Локомотиву» Юрия Семина в 1999 году. Тогда железнодорожники, пропустив первыми, справлялись с «Черноморцем» (4:1 и 2:1), «Динамо» (2:1), «Зенитом» (2:1), «Торпедо» (4:2), и нижегородскими одноклубниками (3:1). Предыдущий личный рекорд «Спартака» установлен в 2006 году, когда команда под руководством Александра Старкова и Владимира Федотова выигрывала, позволив сопернику открыть счет, пять раз.

Команды, одержавшие больше всего волевых побед за один чемпионат России

Сезон Команда Тренер Победы 1999 Локомотив Юрий Семин 6 2020/21 Спартак Доменико Тедеско 6 1996 Динамо Адамас Голодец 5 2001 Локомотив Юрий Семин 5 2002 Спартак Олег Романцев 5 2004 Крылья Советов Гаджи Гаджиев 5 2004 Торпедо Сергей Петренко 5 2006 Спартак Александр Старков, Владимир Федотов 5 2010 ЦСКА Леонид Слуцкий 5 2011/12 Анжи Гаджи Гаджиев, Андрей Гордеев, Гус Хиддинк 5 2012/13 Анжи Гус Хиддинк 5 2013/14 Динамо Дан Петреску, Сланислав Черчесов 5

(Кирилл Бурдаков)