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«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России

22:30
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«Спартак» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1) одержал шестую волевую победу в чемпионате-2020/21.

Команда Доменико Тедеско, которая ранее переворачивала ход встреч с «Локомотивом», «Арсеналом», теми же «Химками», «Динамо» и «Ростовом», повторила рекорд высшего российского дивизиона, который держится 22 года.

В пяти таких играх забивал Александр Соболев, принесший красно-белым три победы и дважды сравнивавший счет, три гола на счету Джордана Ларссона (два победных), два — Виктора Мозеса, один — Александра Кокорина и Самюэля Жиго.

Волевые победы «Спартака» в чемпионате-2020/21

Дата

Соперник

Голы

23.08.2020

Локомотив (д) — 2:1

Ларссон, 53. Соболев, 81 — Мурило, 10

29.08.2020

Арсенал (д) — 2:1

Соболев, 41. Жиго, 45 — Хлусевич, 36

17.10.2020

Химки (г) — 3:2

Кокорин, 57. Понсе, 63. Ларссон, 77 — Мирзов, 48. Идову, 85

13.03.2021

Динамо (г) — 2:1

Мозес, 30. Соболев, 63 — Маслов, 18, в свои ворота

04.04.2021

Ростов (г) — 3:2

Мозес, 23. Соболев, 44, 58 — Маслов, 27, в свои ворота. Махатадзе, 32

10.05.2021

Химки (д) — 2:1

Соболев, 54. Ларссон, 90 — Глушенков, 27

До красно-белых отметку в пять волевых побед за чемпионат удавалось преодолеть только «Локомотиву» Юрия Семина в 1999 году. Тогда железнодорожники, пропустив первыми, справлялись с «Черноморцем» (4:1 и 2:1), «Динамо» (2:1), «Зенитом» (2:1), «Торпедо» (4:2), и нижегородскими одноклубниками (3:1). Предыдущий личный рекорд «Спартака» установлен в 2006 году, когда команда под руководством Александра Старкова и Владимира Федотова выигрывала, позволив сопернику открыть счет, пять раз.

Команды, одержавшие больше всего волевых побед за один чемпионат России

Сезон

Команда

Тренер

Победы

1999

Локомотив

Юрий Семин

6

2020/21

Спартак

Доменико Тедеско

6

1996

Динамо

Адамас Голодец

5

2001

Локомотив

Юрий Семин

5

2002

Спартак

Олег Романцев

5

2004

Крылья Советов

Гаджи Гаджиев

5

2004

Торпедо

Сергей Петренко

5

2006

Спартак

Александр Старков, Владимир Федотов

5

2010

ЦСКА

Леонид Слуцкий

5

2011/12

Анжи

Гаджи Гаджиев, Андрей Гордеев, Гус Хиддинк

5

2012/13

Анжи

Гус Хиддинк

5

2013/14

Динамо

Дан Петреску, Сланислав Черчесов

5

(Кирилл Бурдаков)

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