«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России
«Спартак» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1) одержал шестую волевую победу в чемпионате-2020/21.
Команда Доменико Тедеско, которая ранее переворачивала ход встреч с «Локомотивом», «Арсеналом», теми же «Химками», «Динамо» и «Ростовом», повторила рекорд высшего российского дивизиона, который держится 22 года.
В пяти таких играх забивал Александр Соболев, принесший красно-белым три победы и дважды сравнивавший счет, три гола на счету Джордана Ларссона (два победных), два — Виктора Мозеса, один — Александра Кокорина и Самюэля Жиго.
Волевые победы «Спартака» в чемпионате-2020/21
|
Дата
|
Соперник
|
Голы
|
23.08.2020
|
Локомотив (д) — 2:1
|
Ларссон, 53. Соболев, 81 — Мурило, 10
|
29.08.2020
|
Арсенал (д) — 2:1
|
Соболев, 41. Жиго, 45 — Хлусевич, 36
|
17.10.2020
|
Химки (г) — 3:2
|
Кокорин, 57. Понсе, 63. Ларссон, 77 — Мирзов, 48. Идову, 85
|
13.03.2021
|
Динамо (г) — 2:1
|
Мозес, 30. Соболев, 63 — Маслов, 18, в свои ворота
|
04.04.2021
|
Ростов (г) — 3:2
|
Мозес, 23. Соболев, 44, 58 — Маслов, 27, в свои ворота. Махатадзе, 32
|
10.05.2021
|
Химки (д) — 2:1
|
Соболев, 54. Ларссон, 90 — Глушенков, 27
До красно-белых отметку в пять волевых побед за чемпионат удавалось преодолеть только «Локомотиву» Юрия Семина в 1999 году. Тогда железнодорожники, пропустив первыми, справлялись с «Черноморцем» (4:1 и 2:1), «Динамо» (2:1), «Зенитом» (2:1), «Торпедо» (4:2), и нижегородскими одноклубниками (3:1). Предыдущий личный рекорд «Спартака» установлен в 2006 году, когда команда под руководством Александра Старкова и Владимира Федотова выигрывала, позволив сопернику открыть счет, пять раз.
Команды, одержавшие больше всего волевых побед за один чемпионат России
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
Победы
|
1999
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
6
|
2020/21
|
Спартак
|
Доменико Тедеско
|
6
|
1996
|
Динамо
|
Адамас Голодец
|
5
|
2001
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
5
|
2002
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
5
|
2004
|
Крылья Советов
|
Гаджи Гаджиев
|
5
|
2004
|
Торпедо
|
Сергей Петренко
|
5
|
2006
|
Спартак
|
Александр Старков, Владимир Федотов
|
5
|
2010
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
5
|
2011/12
|
Анжи
|
Гаджи Гаджиев, Андрей Гордеев, Гус Хиддинк
|
5
|
2012/13
|
Анжи
|
Гус Хиддинк
|
5
|
2013/14
|
Динамо
|
Дан Петреску, Сланислав Черчесов
|
5
(Кирилл Бурдаков)
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