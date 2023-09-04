Заварзин: «Не нужно увольнять Абаскаля, порой «Спартак» показывает приличный футбол»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белым не стоит менять главного тренера.

С лета 2022 года московскую команду возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

«Конечно, не нужно увольнять Абаскаля. Порой «Спартак» показывает приличный футбол. Какой смысл увольнять Абаскаля? «Спартак» добьется каких-то определенных успехов. Кого тогда поставить? Сейчас будет перерыв две недели. Посмотрят, команда успокоится. На сегодня нет необходимости менять главного тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

В 7-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.