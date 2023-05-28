Заварзин рассказал, как он относится к изменениям проведения чемпионата России

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин сказал, как он относится к изменениям проведения чемпионата России.

«В одном из вариантов изменения чемпионата есть система плей-офф РПЛ. Конечно, с играми на вылет было бы интереснее смотреть чемпионат России. Ведь за последние 5 лет команды борются за второе место. Может, плей-офф что-то сдвинет. Я за РПЛ с плей-офф», — приводит слова Заварзина «Б Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.