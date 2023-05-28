Тошич заявил, что Фернандес мог бы усилить нынешний ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в московский клуб.

«Марио — большой игрок. Его все любят и уважают в ЦСКА. Думаю, он это прекрасно понимает. Если Фернандес захочет вернуться, он усилит нынешний ЦСКА. Такой игрок пригодился бы любому клубу РПЛ, но не могу его представить нигде, кроме ЦСКА», — приводит слова Тошича «РБ спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.