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Сегодня, 15:30

Тошич заявил, что Фернандес мог бы усилить нынешний ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в московский клуб.

«Марио — большой игрок. Его все любят и уважают в ЦСКА. Думаю, он это прекрасно понимает. Если Фернандес захочет вернуться, он усилит нынешний ЦСКА. Такой игрок пригодился бы любому клубу РПЛ, но не могу его представить нигде, кроме ЦСКА», — приводит слова Тошича «РБ спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-mario-fernandes-bol-shoj-igrok-on-usilit-ny-neshnij-tsska-esli-vernetsya/
Зоран Тошич
Марио Фернандес
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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Спартак

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П
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