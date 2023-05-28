Тихонов: «Локомотив» сильнее «Динамо», но у них больше потерь в составе"

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«Локомотив» немного подрастерял запал с потерей Дзюбы из-за травмы. Конечно, Артем полезен не только как игрок, но и как душа команды, человек, умеющий завести партнеров. Последние две игры дались нелегко, хотя соперники были ниже классом. У «Динамо», несмотря на серию неудач, состав вполне крепкий, чтобы на своем поле дать бой любому, лишь бы настрой был. В прошлом туре динамовцы как раз и подняли себе настроение крупной победой над «Торпедо», наверняка снова почувствовали уверенность. К тому же есть еще шансы даже на четвертую строчку, тогда как у «Локо» уже все понятно — из середины таблицы они никуда не денутся. Если все взвесить, то игра должна получиться равной — «Локомотив» сильнее, но есть ключевые потери и ниже мотивация», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.