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Тихонов: «Локомотив» сильнее «Динамо», но у них больше потерь в составе"

Тихонов поделился мнением о матче «Динамо» — «Локомотив»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«Локомотив» немного подрастерял запал с потерей Дзюбы из-за травмы. Конечно, Артем полезен не только как игрок, но и как душа команды, человек, умеющий завести партнеров. Последние две игры дались нелегко, хотя соперники были ниже классом. У «Динамо», несмотря на серию неудач, состав вполне крепкий, чтобы на своем поле дать бой любому, лишь бы настрой был. В прошлом туре динамовцы как раз и подняли себе настроение крупной победой над «Торпедо», наверняка снова почувствовали уверенность. К тому же есть еще шансы даже на четвертую строчку, тогда как у «Локо» уже все понятно — из середины таблицы они никуда не денутся. Если все взвесить, то игра должна получиться равной — «Локомотив» сильнее, но есть ключевые потери и ниже мотивация», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-lokomotiv-silnee-dinamo-no-u-zeleznodoroznikov-bolse-poter-v-sostave-i-nize-motivaciya/
Андрей Тихонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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