Заур Тедеев заявил, что с удовольствием примет Дзюбу в свой тренерский штаб

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о том, примет ли он нападающего тольяттинцев Артема Дзюбу в свой штаб после того, как форвард закончит карьеру.

«Артем уже сказал, что пойдет к [Леониду] Слуцкому. А так — конечно, с превеличайшим удовольствием», — сказал Тедеев «РБ Спорт».

В сентябре 2024 года 36-летний Дзюба стал игроком «Акрона», заключив контракт до конца сезона -2024/25. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.