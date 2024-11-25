Заур Тедеев заявил, что с удовольствием примет Дзюбу в свой тренерский штаб
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о том, примет ли он нападающего тольяттинцев Артема Дзюбу в свой штаб после того, как форвард закончит карьеру.
«Артем уже сказал, что пойдет к [Леониду] Слуцкому. А так — конечно, с превеличайшим удовольствием», — сказал Тедеев «РБ Спорт».
В сентябре 2024 года 36-летний Дзюба стал игроком «Акрона», заключив контракт до конца сезона -2024/25. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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ЦСКА – Рубин
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