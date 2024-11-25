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Сегодня, 16:56

Заур Тедеев заявил, что с удовольствием примет Дзюбу в свой тренерский штаб

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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о том, примет ли он нападающего тольяттинцев Артема Дзюбу в свой штаб после того, как форвард закончит карьеру.

«Артем уже сказал, что пойдет к [Леониду] Слуцкому. А так — конечно, с превеличайшим удовольствием», — сказал Тедеев «РБ Спорт».

В сентябре 2024 года 36-летний Дзюба стал игроком «Акрона», заключив контракт до конца сезона -2024/25. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 - : -
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Манфред Угальде

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 12
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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