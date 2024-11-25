Наумов о покере Угальде в матче с «Локомотивом»: «Столько свободных зон. Такие техничные могли и 10 забить»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников от «Спартака» (2:5) в 16-м туре РПЛ.

Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер, трижды забив в первом тайме.

«Во втором тайме, когда вроде начали выправлять ситуацию, понеслись за третьим. Галактионов тут тоже, как тренер, должен был остудить пыл игроков и сказать, чтоб футболисты играли в свою игру. Столько зон оставили свободных «Спартаку». Конечно, такие, техничные, как Угальде могли и 10 забить.

Станкович очень грамотно сыграл. Он Умярова приставил к Батракову и «Локомотив» лишился ведущего игрока моментально», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

После 16 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в РПЛ. «Спартак» идет четвертым — 31 очко.