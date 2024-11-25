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Сегодня, 17:15

Орещук заявил о спаде в игре нападающего «Динамо» Тюкавина

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал непопадание нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в стартовый состав своей команды на матч 16-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (1:1).

«Мы пытаемся раскачать лодку. Легче всего сказать, что Личка поставил крест на Тюкавине. Мы не знаем, с чем связан его выход на замену в матче с «Факелом». Может быть, какая-то микротравма, причина в тренировочном процессе, определенная тактика на игру, готовность футболиста... Константин же в сборной выступал, никто не знает, в каком он состоянии вернулся. Надо находиться внутри команды, чтобы понять, почему тренер так поступил», — сказал Орещук Legalbet.ru.

По его словам, на данный момент Тюкавин не сильнее своего одноклубника Эль-Мехди Маухуба.

«У Кости виден небольшой спад, но у кого их не было? У Месси и Роналду тоже были спады. Почему мы не говорим, что Тюкавина берегут на кубковую игру против «Локомотива»? Может, Личка хочет взять реванш. Другое дело, если бы он сам сказал это. Тогда эти спекуляции сразу бы пропали в газетах. А мы пытаемся найти скелет в шкафу», — добавил Орещук.

22-летний Тюкавин впервые в этом сезоне не попал в основной состав «Динамо» на матч РПЛ. Россиянин вышел на поле на 67-й минуте, заменив Маухуба. В 16 играх чемпионата России Тюкавин забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
Константин Тюкавин
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
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30.11 16:30
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