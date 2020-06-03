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Заседание следующего исполкома РФС пройдет 9 июня

21:20
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Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил о дате проведения следующего заседания исполкома.

— Сегодня президент РФС Александр Дюков в формате ВКС провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений. Обсуждались возобновление РПЛ, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством РФ и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. На совещании также были приняты решения о проведении исполкома РФС 9 июня, а также создании комиссии при президенте РФС по координации работы субъектов футбола по профилактике коронавируса.

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