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Караваев перенес операцию на бедре. Ориентировочный срок восстановления защитника составит 3-4 месяца

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перенес операцию на бедре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву была сделана операция на бедре.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, операция прошла успешно.

В скором времени 26-летний россиянин присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба. Ориентировочный срок восстановления защитника составит 3-4 месяца.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://t.me/fczenit/4641
Вячеслав Караваев
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