Караваев перенес операцию на бедре. Ориентировочный срок восстановления защитника составит 3-4 месяца
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перенес операцию на бедре
Защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву была сделана операция на бедре.
Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, операция прошла успешно.
В скором времени 26-летний россиянин присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба. Ориентировочный срок восстановления защитника составит 3-4 месяца.
В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: https://t.me/fczenit/4641
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