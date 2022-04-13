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Белоголовцев: «Спартак» имеет психологическое преимущество над ЦСКА перед матчем Кубка России»

Белоголовцев считает, что «Спартак» имеет психологическое преимущество над ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский юморист и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА.

«Мне кажется, как такового фаворита сейчас нет, — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru. — Хотя, казалось, что ЦСКА очень силен и практически непобедимый. Но последние матчи с «Уралом» и «Химками» показали, что проблем у них не меньше, чем у «Спартака».

По мнению юмориста, «Спартак» находится на подъеме после победы над «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Наверное, наш самый красивый футбольный тренер на планете взбодрился. Хотя не знаю, поможет ли это ему вообще или нет. Мне кажется, Ваноли специально смотрел записи выступлений Тедеско и Карреры и готовился стать таким же. Думаю, женское население очень любит, когда тренер бегает так красиво и изящно. Поэтому «Спартак» имеет психологическое преимущество над ЦСКА перед матчем Кубка России. Но, опять же, настолько он непредсказуем и настолько он подвержен настроению, что тут вообще нет ни малейшего понимания о том, как все сложится. Но надеемся, что шанс есть», — сказал он.

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-o-derbi-tsska-spartak-v-kubke-rossii-spartak-imeet-psihologicheskoe-preimushhestvo
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 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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