Самедов прокомментировал возможный интерес «Зенита» к Баринову и Жемалетдинову

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал интерес «Зенита» к игрокам железнодорожников Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову. Ранее об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, известный тележурналист Илья Казаков.

«Что я скажу по поводу их возможного ухода из «Локомотива»? А куда они собрались? В «Зенит»? Точно ослабит «Локомотив», а как же еще! Усиление ли это для «Зенита»? Ну, качественные русские футболисты, да, почему нет!

Есть ли им замена в «Локомотиве»? Это основные игроки, игроки сборной, они много делают, на них многое завязано, думаю, что заменить этих игроков тяжело будет», — цитирует Самедова «ВсеПроСпорт».

12 апреля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в списке интересов клуба 25 российских и иностранных игроков.