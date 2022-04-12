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Самедов прокомментировал возможный интерес «Зенита» к Баринову и Жемалетдинову

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Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал интерес «Зенита» к игрокам железнодорожников Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову. Ранее об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, известный тележурналист Илья Казаков.

«Что я скажу по поводу их возможного ухода из «Локомотива»? А куда они собрались? В «Зенит»? Точно ослабит «Локомотив», а как же еще! Усиление ли это для «Зенита»? Ну, качественные русские футболисты, да, почему нет!

Есть ли им замена в «Локомотиве»? Это основные игроки, игроки сборной, они много делают, на них многое завязано, думаю, что заменить этих игроков тяжело будет», — цитирует Самедова «ВсеПроСпорт».

12 апреля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в списке интересов клуба 25 российских и иностранных игроков.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/04/12/samedov-uhod-barinova-i-zhemaletdinova-tochno-oslabjat-lokomotiv-ih-nekem-zamenit
Александр Самедов
Дмитрий Баринов
Рифат Жемалетдинов
ФК Зенит
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