Защитника «Краснодара» Петрова из-за травмы унесли с поля на носилках в матче РПЛ
Защитник «Краснодара» Сергей Петров получил травму в матче 15-го тура чемпионата России против «Балтики».
На 25-й минуте футболист оступился и не смог продолжить игру. Его унесли с поля на носилках. Вместо Петрова на поле вышел Джованни Гонсалес.
Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» — «Краснодар».
Новости