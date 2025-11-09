Защитника «Краснодара» Петрова из-за травмы унесли с поля на носилках в матче РПЛ

Защитник «Краснодара» Сергей Петров получил травму в матче 15-го тура чемпионата России против «Балтики».

На 25-й минуте футболист оступился и не смог продолжить игру. Его унесли с поля на носилках. Вместо Петрова на поле вышел Джованни Гонсалес.

Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» — «Краснодар».