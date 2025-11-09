Черчесов — об итогах первого круга РПЛ для «Ахмата»: «У нас не хватает стабильности»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги первого круга РПЛ для команды.

— Какой итог первого круга можете подвести?

— Итог не тот, который мы хотели. Понятно, что когда принимаешь команду, которая внизу, то определенную работу проводишь. Но у нас не хватает стабильности, которую нужно обрести. Нужно двигаться дальше. Мы вначале выдали хорошую серию. Надо спокойно работать и понять, почему мы притормозили. Пока недоволен, причем конкретно. Первый вопрос к себе, а не к игрокам.

— В какой момент что-то пошло не так, если говорить о результатах?

— Задача тренера — внимательно наблюдать и исправлять ошибки. Не доводить до этого. Вроде бы работали, все хотели. Результат может быть разный, можно два раза коснуться мяча, как с испанцами, но выиграть.

«Ахмат» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы 22 ноября сыграют с «Рубином».