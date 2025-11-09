Футбол
9 ноября, 20:54

Сакич: «Игроки «Спартака» в матче с «Ахматом» показали то, что мы от них хотели»

Константин Белов
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал победу красно-белых над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— Хочу поблагодарить ребят, футболисты провели прекрасный матч. Показали то, что мы от них хотели — это и командных дух, и самоотдача, и борьба. Они соблюдали тактические требования, которые мы подготовили. Благодаря всему этому мы и победили.

— Сегодня тяжеловато выглядел «Спартак». С чем это было связано?

— Позволю не согласиться насчет этого. Если мы проанализируем все факты, то здесь, в Грозном, «Спартак» не побеждал около пяти лет. И эта победа далась нам нелегко. «Ахмат» — сильная команда, боевитая, крепкая. Всегда борется за каждый мяч до конца. Поле тоже было неидеальным. Для нас победа непростая, но заслуженная.

Что касается моментов, то они у нас были. И пропустили мы только со стандарта, — сказал Сакич.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Пабло Солари сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Ахматом&raquo;.«Спартак» выиграл в Грозном впервые за четыре года. У Станковича 4 победы в 5 матчах

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
