Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

9 ноября, 21:50

«Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 15-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
8 ноября, 20:25

В воскресенье, 9 ноября «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в заключительном матче 15-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Краснодар

9 ноября, 21:48

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

9 ноября, 21:47

В следующем туре «Краснодар» 23 ноября в гостях сыграет с «Локомотивом», а «Балтика» 22 ноября на выезде встретится с «Оренбургом».

9 ноября, 21:46

«Краснодар» набрал 33 очка и догнал лидирующий ЦСКА. Двоевластие в РПЛ после первого круга! У «Балтики» — 28 очков и высокая пятая позиция.

9 ноября, 21:44

«Краснодар» и «Балтика» в Калининграде сыграли вничью

90+5-я минута. 1:1! Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в выездном матче 15-го тура РПЛ сыграли вничью с «Балтикой». Ощутимо тяжелый матч для команды Мусаева, которая не могла рассчитывать на целую группу футболистов из-за травм и дисквалификаций. Голами в дебюте матча обменялись Сперцян и Хиль. Борьбы в этой игре было больше, чем футбола!

9 ноября, 21:42

90+4-я минута. Краснодарцы успешно отбились после привычного аута в исполнении Бевеева.

9 ноября, 21:41

90+3-я минута. Пальцев крайне неудачно приземлился на газон в борьбе за мяч с Оффором. Пауза.

9 ноября, 21:40

90+2-я минута. Бевеев схлопотал желтую карточку за фол на Густаво.

9 ноября, 21:40

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму матча в Калининграде.

9 ноября, 21:39

90-я минута. Беликов заменен. Как раз Гассама вышел на поле.

9 ноября, 21:38

89-я минута. Гассама появится на поле уже, видимо, в компенсированное время.

9 ноября, 21:37

88-я минута. 19 650 зрителей собрал этот матч на стадионе в Калининграде.

9 ноября, 21:36

87-я минута. Андраде исполнил штрафной удар — попал в Агкацева.

9 ноября, 21:35

86-я минута. Фол на подступах штрафной гостей. Был сбит Ковалев. Тормена нарушил правила.

9 ноября, 21:34

85-я минута. Давление на ворота чемпиона сейчас вполне себе ощущается!

9 ноября, 21:33

84-я минута. А сейчас удар Петрова все-таки состоялся. Все началось с аута Бевеева, с подбора бил Илья в угол — Агкацев выручил.

9 ноября, 21:32

83-я минута. Удар Манелова из-за пределов штрафной — неточно. В ближний угол выцеливал Ираклий.

9 ноября, 21:31

82-я минута. Беликов быстро переводил мяч под удар Петрову, однако Илья промедлил и был оперативно накрыт.

9 ноября, 21:29

80-я минута. Падение Оффора осталось без внимания судьи. Борьба в рамках допустимого.

9 ноября, 21:28

79-я минута. Замены в составе краснодарского клуба. Ушли Сперцян и Са. Появились Мукаилов и Козлов.

9 ноября, 21:27

78-я минута. Издали со стандарта ударил Сперцян — в створ не попал.

9 ноября, 21:26

77-я минута. Карточка для Петрова за фол на Батчи. К сожалению, футбола в концовке немного. Результат давлеет над командами.

9 ноября, 21:25

76-я минута. Черников на газоне. На этот раз без предупреждения. Ковалев его сбил сзади.

9 ноября, 21:23

74-я минута. Свежий Джованни на поле ничем себя не проявил, а карточку уже получил. За разговоры.

9 ноября, 21:21

73-я минута. Мурид и Хиль покинули игру у балтийцев.

9 ноября, 21:20

72-я минута. Пальцев едва не организовал привоз, подарив мяч Хилю, но успел оперативно исправиться.

9 ноября, 21:20

71-я минута. Ковалев и Оффор получают установку от Талалаева. Двойная замена еще будет у хозяев.

9 ноября, 21:19

70-я минута. Замена у краснодарцев. Перрен заменен. Густаво Сантос появился на поле.

9 ноября, 21:18

69-я минута. Хиль сбил Пальцева. Похоже на своеобразную месть. Карточки нет.

9 ноября, 21:17

68-я минута. Джованни искал впереди Батчи — чересчур сильный пас. Теперь с мячом Бориско.

9 ноября, 21:16

67-я минута. Еще один аут Бевеева — мяч оказался в руках Агкацева.

9 ноября, 21:14

66-я минута. Аут в исполнении Бевеева сродни угловому. До Беликова ему не удалось доставаить мяч

9 ноября, 21:14

65-я минута. В стенку, составленную из футболистов краснодарского клуба, попали хозяева при исполнении штрафного.

9 ноября, 21:12

64-я минута. За неспортивное поведение желтую карточку получил Сперцян. Перед этим было нарушение правил у штрафной гостей. Сбили Мурида.

9 ноября, 21:12

63-я минута. Штанга! В каркас ворот на этот раз попал Беликов, который с ближней дистанции бил головой.

9 ноября, 21:10

61-я минута. Пальцев получил желтую карточку за фол на Хиле, который мог убежать на оперативный простор после паса из глубины.

9 ноября, 21:09

60-я минута. У Манелова не получился удар с левой ноги с центра штрафной. Хотя позиция была убойная.

9 ноября, 21:09

59-я минута. Пальцев выиграл воздух в своей штрафной после углового — будет еще один корнер.

9 ноября, 21:06

58-я минута. Перрен оказался во вне игры. Сперцян искал француза впереди.

9 ноября, 21:06

57-я минута. Показалось, что Агкацев застоялся, заскучал без серьезной работы. Не выглядел удар Филина таким уж грозным.

9 ноября, 21:05

56-я минута. Перекладина сыграла за Агкацева. Филин пробил с метров 26-ти — попал в каркас ворот.

9 ноября, 21:04

55-я минута. Титков заменен. На поле появился Илья Петров.

9 ноября, 21:03

54-я минута. То ли простреливал, то ли бил Оласа — неточно. Очевидно, что гостям в атаке не хватает Кордобы. Некому цепляться за мяч.

9 ноября, 21:02

53-я минута. Илья Петров готовится к выходу на замену у хозяев.

9 ноября, 21:01

52-я минута. Крик боли Оласы. Бевеев на него наступил. Карточки нет и тут. Дает бороться рефери.

9 ноября, 21:00

51-я минута. Высокий прессинг используют южане, но он не дает нужного эффекта. Калининградцы держат мяч.

9 ноября, 20:58

49-я минута. Свежему Манелову досталось от Оласы. Карточки нет.

9 ноября, 20:57

48-я минута. Первым номером действуют гости в дебюте второго тайма. Не самые высокие скорости.

9 ноября, 20:56

47-я минута. Виктор Са слева сместился к центру и пробил со средней дистанции — Бориско надежен.

9 ноября, 20:55

46-я минута. Возобновился матч в Калининграде. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

9 ноября, 20:53

46-я минута. Замена в составе хозяев. Пряхин ушел, появился Манелов.

9 ноября, 20:36

«Балтика» и «Краснодар» в первом тайме обменялись голами

45+5-я минута. 1:1 — итог первого тайма в Калининграде. Было зрелищное начало, когда команды в течение двух минут обменялись голами, а потом на поле поступательно увеличивалось число единоборств. Как результат — травма и вынужденная замена Сергея Петрова, а также первые желтые карточки. Посмотрим, что будет после перерыва.

9 ноября, 20:36

45+4-я минута. Сперцяну досталось по ногам от Титкова. Это грубо, это предупреждение!

9 ноября, 20:35

45+3-я минута. Дело к перерыву — уже и гости не форсируют ввод мяча из аута.

9 ноября, 20:34

45+2-я минута. Четыре минуты было добавлено к первому тайму. Были паузы, в том числе связанные с голами, медпомощью и вынужденной заменой.

9 ноября, 20:33

45+1-я минута. Ленини бил с угла вратарской, однако в створ не попал.

9 ноября, 20:32

45-я минута. Опять Перрен взял игру на себя и заработал угловой слева. Мурид не пустил мяч в штрафную.

9 ноября, 20:31

44-я минута. Придержали за футболку Перрена. Карточки нет, но француз показывает рефери, что ему сбили дыхание.

9 ноября, 20:30

43-я минута. Батчи в чужой штрафной накрутил Варатынова, ударил — выше ворот. Впрочем, и здесь с опозданием лайнсмен зафиксировал вне игры.

9 ноября, 20:29

42-я минута. С опозданием рефери зафиксировал офсайд у Титкова. Впрочем, Николай все равно не забил, нанося удар из штрафной.

9 ноября, 20:27

40-я минута. Южане снижают активность хозяев, контролируя мяч около собственной штрафной.

9 ноября, 20:26

38-я минута. Саусь за грубую игру по отношению к Оласе получил желтую карточку.

9 ноября, 20:24

36-я минута. Титков в одиночку полез на всю защиту соперника, упал — свисток судьи молчит.

9 ноября, 20:23

35-я минута. Последовал удар в касание после подачи корнера хозяевами — неточно.

9 ноября, 20:22

34-я минута. Пальцев из собственной штрафной вынес мяч за боковую при простреле соперника. Будет угловой.

9 ноября, 20:21

33-я минута. Снова горячо в штрафной гостей после аута Бевеева. Титков завершал массированную атаку — выше перекладины.

9 ноября, 20:20

32-я минута. Падение Оласы в его же штрафной после стыка с Варатыновым — рефери показал, что от ворот.

9 ноября, 20:18

31-я минута. Ленини на своей половине поля сбил Пряхина. Кевин и не спорит, что фолил. Карточки нет.

9 ноября, 20:18

30-я минута. Андраде ошибся на своей половине поля, однако партнеры подстраховали — прорыв Батчи продолжение не получил.

9 ноября, 20:16

29-я минута. Сперцян теперь не реализует хороший момент. Исполнял Эдуард с метров 18-ти, но в ближний угол не попал.

9 ноября, 20:15

28-я минута. Черников в чужой штрафной пошел в обыгрыш, прошел соперника три, однако неожиданный прыжок Андраде заблокировал удар.

9 ноября, 20:14

27-я минута. Саусь справа делал подачу на дальнюю штангу — Джованни сделал первое касание мяча, удачное. Отбились гости.

9 ноября, 20:13

26-я минута. Петрова унесли на носилках. Будет вынужденная замена у южан. Джованни Гонсалес выйдет.

9 ноября, 20:12

25-я минута. Петров получил повреждение. Опять медики на поле. Более того, появляются носилки.

9 ноября, 20:11

24-я минута. Хиль упустил выгодный момент. У Петрова отобрали мяч, Пряхин получил оперативный простор, выдал пас под удар Хилю, который попал в защитника. И это в чужой штрафной!

9 ноября, 20:11

23-я минута. 6:0 — соотношение по фолам. Чаще нарушают правила хозяева.

9 ноября, 20:10

22-я минута. Стык Бевеева и Батчи. Бевеев, причем, действовал в атаке на чужой половине поля.

9 ноября, 20:09

21-я минута. Вне игры зафиксировали у Пряхина. Талалаев, мягко говоря, не согласен с лайнсменом.

9 ноября, 20:08

20-я минута. Филин в своей штрафной обокрал Ленини и вынес мяч далеко в поле. Просто и эффективно.

9 ноября, 20:07

20-я минута. Са на газоне. Ему досталось от Андраде. Карточки нет и сейчас.

9 ноября, 20:05

19-я минута. Медленно, но верно стартовое преимущество гостей нивелируется. Контратаки калининградцев в последние минуты куда опаснее.

9 ноября, 20:05

18-я минута. Пряхин на подступах штрафной прошел Тормену, но того подстраховал Ленини.

9 ноября, 20:04

17-я минута. Падение того же Титкова в чужой штрафной — речь о пенальти не идет. Нужно было Николаю бить сразу, а не финтить.

9 ноября, 20:03

16-я минута. Титков на поле. Матч продолжается. Контроль привычно у южан.

9 ноября, 20:02

15-я минута. Медики на поле. Повреждение получил Титков, который влетел в локоть Са.

9 ноября, 20:01

14-я минута. Са прессинговал Бориско — бесполезно. Голкипер умело справился с давлением.

9 ноября, 20:00

13-я минута. Бориско умело кулаками сыграл на выходе и выбил мяч из штрафной площади.

9 ноября, 19:59

12-я минута. Пряхин сбил Черникова на бровке. Александр грамотно закрыл мяч корпусом — вот его и завалили.

9 ноября, 19:58

11-я минута. Аут вбросил Бевеев. Беликов поборолся и заработал право на угловой.

9 ноября, 19:58

10-я минута. Титков подключал к атаке партнера, однако опытнейший Петров отработал в обороне.

9 ноября, 19:57

9-я минута. Титков при попытке пройти Оласу упустил мяч за пределы поля. Но скорость футболиста хозяев нужно отметить.

9 ноября, 19:56

8-я минута. Ждем продолжения банкета, голевых свершений. Гости приходят в себя после ответного гола, контролируя мяч.

9 ноября, 19:54

6-я минута. Резвый дебют встречи подтверждает, что играют топовые команды. Не зря этот матч многие называли центральным в туре.

9 ноября, 19:53

Хиль сравнял счет в матче «Балтики» с «Краснодаром»

5-я минута. ГОООЛ! 1:1. Бевеев неспешно бросал аут. А неспешность привела к успеху: последовала скидка Беликова, а Хиль замкнул дальнюю штангу.

9 ноября, 19:52

4-я минута. Саусь в голевой атаке пытался помешать Сперцяну, даже коснулся мяча, но все-таки Эдуард пробил как следует — акцентированно.

9 ноября, 19:51

Сперцян открыл счет в матче «Краснодара» с «Балтикой»

3-я минута. ГОООЛ! 0:1. Бориско, похоже, что-то знал, а точнее предвидел. Он пропустил от Сперцяна. Эдуард замкнул головой подачу справа Перрена.

9 ноября, 19:50

3-я минута. Бориско очень уж неспешно вводит мяч в игру. Будто идет 90-я минута и хозяев счет устраивает.

9 ноября, 19:50

2-я минута. Теперь правый фланг задействовали южане, был заброс вперед — чересчур сильно. Даже углового не будет.

9 ноября, 19:49

1-я минута. Виктор Са слева ускорялся по бровке. Ему в лицо попал Варатынов. Умышленной игры не было, карточки нет. Но это фол.

9 ноября, 19:48

Матч «Балтики» и «Краснодара» стартовал

1-я минута. Поехали! Последний матч не только тура, но и первого круга начался. С центра поля мяч в игру ввели футболисты краснодарского клуба.

9 ноября, 19:43

Футболисты выходят на поле в Калининграде. Через две-три минуты должен прозвучать стартовый свисток.

9 ноября, 18:47

Стартовый состав «Краснодара» на матч в Калининграде

Выбор Мурада Мусаева: Агкацев, Тормена, Оласа, Пальцев, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Перрен, Черников, Са.

Запасные: Корякин, Голиков, Жубал, Сидоренко, Гонсалес, Хмарин, Козлов, Сантос, Мукаилов.

9 ноября, 18:45

Стартовый состав «Балтики» на матч с «Краснодаром»

Выбор Андрея Талалаева: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

Запасные: Любаков, Луна, Гассами, Обонин, Петров, Мендель, Ковач, Ковалев, Манелов, Поспелов, Никитин, Оффор.

8 ноября, 21:35

«Балтика» — «Краснодар»: потери

У «Балтики» травмирован полузащитник Андрей Мендель. У южан по состоянию здоровья не примут участие в матче игрок обороны Жубал и хавбек Мозес Кобнан. Дисквалифицированы защитник Диего Коста, хавбеки Дуглас Аугусто и Александр Черников, а также нападающий Джон Кордоба.

8 ноября, 21:25

«Балтика» — «Краснодар»: личные встречи

В истории российского футбола команды встречались шесть раз. У калининградцев одна победа — в первом матче соперников в 2009 году (1:0). После этого соперники трижды сыграли вничью при двух победах «Краснодара».

8 ноября, 21:15

Форма «Краснодара» в последних турах РПЛ

«Быки» в конце сентября потеряли очки в матчах с «Зенитом» (0:2) и «Ростовом» (0:0). Затем команда Мусаева обыграла «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Рубин» (1:0) и «Спартак» (2:1).

8 ноября, 21:05

Форма «Балтики» в последних турах РПЛ

Команда Талалаева в десятом туре проиграла ЦСКА (0:1). После этого калининградцы идут на серии из четырех туров без поражений — победы над махачкалинским «Динамо» (2:0), «Рубином» (3:0) и «Ахматом» (2:0), а также ничья с «Пари НН» (0:0).

8 ноября, 20:55

Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Краснодар»

Встречу калининградцев и краснодарцев в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

8 ноября, 20:45

Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Краснодар»

Матч команд Андрея Талалаева и Мурада Мусаева состоится в воскресенье, 9 ноября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

8 ноября, 20:35

Всем привет!

В заключительном матче 15-го тура премьер-лиги сыграют «Балтика» и «Краснодар». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • oleg ves

    Антака - Мумука - 1:1 после 1го тайма

    09.11.2025

  • Tokhir

    Талалайка-Балалайка!

    09.11.2025

  • AlexCS4

    Очень неожиданное начало! Давай дальше так же!

    09.11.2025

  • МАО

    Обе команды могут проиграть ? Чтоб по минус три очка.

    09.11.2025

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур