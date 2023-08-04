Караваев о переходе Фернандеса: «У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о переходе в клуб Марио Фернандеса.
«Пугает ли меня конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?» — цитирует игрока Sport24.
Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год.
Источник: Sport24
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|5.08
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|5.08
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|6.08
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