Караваев о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Мой юмор, так как футболисты такое больше понимают»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Слуцкий любит пошутить даже и без Дзюбы. Юмор у него иногда жесткий, но хороший. Мой ли юмор их шоу? Мой. Особенно в том, что касается футбола. Футболисты его больше понимают, чем другие зрители», — цитирует Караваева Sport24.

Ранее своим мнением о шоу поделился вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.