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Мусаев — о ничьей «Краснодара» с медийным ФК 10: «Ожидали, что спарринг будет тяжелым. Это хорошая команда»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги товарищеского матча с медийным клубом ФК 10 (2:2).

«Ожидал, что спарринг будет тяжелым. Во-первых, ФК 10 — хорошая команда, в прошлый раз тоже был тяжелый спарринг. Во-вторых, у нас два дня были достаточно интенсивные тренировки. Мы никак не подводили команду. Понимали, что будет сегодня тяжело. Поэтому и играли с ними — нам нужна хорошая интенсивность в паузу на сборные. Мы довольны всем кроме результата», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.

Источник: ФК «Краснодар»
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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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