Мусаев — о ничьей «Краснодара» с медийным ФК 10: «Ожидали, что спарринг будет тяжелым. Это хорошая команда»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги товарищеского матча с медийным клубом ФК 10 (2:2).

«Ожидал, что спарринг будет тяжелым. Во-первых, ФК 10 — хорошая команда, в прошлый раз тоже был тяжелый спарринг. Во-вторых, у нас два дня были достаточно интенсивные тренировки. Мы никак не подводили команду. Понимали, что будет сегодня тяжело. Поэтому и играли с ними — нам нужна хорошая интенсивность в паузу на сборные. Мы довольны всем кроме результата», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.