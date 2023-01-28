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Сегодня, 16:45

Родригао: «Зенит» известен во всем мире. Несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за ним следят»

Родригао рассказал, что несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за «Зенитом» следят
Гоша Чернов
Корреспондент
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Родригао.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что мечтает сыграть за сборную Бразилии.

— Родригао, у тебя есть цель попасть в сборную Бразилии, скажем, на ЧМ-2026? Можно ли в принципе попасть туда из РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков?

— Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире. Иностранные игроки нашей команды точно находятся под наблюдением. Признаюсь, у меня, как и любого бразильца, такая мечта была и есть. Однако прежде всего я думаю об интересах своего клуба. Нужно отдавать себя команде, а уже потом, если все сложится, я заслужу вызов в сборную.

— «Зенит» в этом сезоне должен был выступать в Лиге чемпионов, где ты пока вообще не играл. Нет ли обиды оттого, что ты мог бы дебютировать в ней в этом сезоне, но из-за внешних проблем этого не произошло?

— Это не то чтобы обида. Скорее я просто расстроен тем, что пока нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, хотя есть спортивные заслуги и право принимать участие в этом турнире. Лига чемпионов — самый крутой клубный турнир в мире, играть в нем — огромное удовольствие. Надеюсь, вся ситуация с отсутствием российского футбола в европейских соревнованиях каким-то образом скоро решится и мы сможем испытать то приятное волнение от участия в Лиге чемпионов — кто-то повторно, а кто-то впервые, как я.

 
Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

 

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
9
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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 6 1 2
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