Родригао: «Зенит» известен во всем мире. Несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за ним следят»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что мечтает сыграть за сборную Бразилии.

— Родригао, у тебя есть цель попасть в сборную Бразилии, скажем, на ЧМ-2026? Можно ли в принципе попасть туда из РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков?

— Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире. Иностранные игроки нашей команды точно находятся под наблюдением. Признаюсь, у меня, как и любого бразильца, такая мечта была и есть. Однако прежде всего я думаю об интересах своего клуба. Нужно отдавать себя команде, а уже потом, если все сложится, я заслужу вызов в сборную.

— «Зенит» в этом сезоне должен был выступать в Лиге чемпионов, где ты пока вообще не играл. Нет ли обиды оттого, что ты мог бы дебютировать в ней в этом сезоне, но из-за внешних проблем этого не произошло?

— Это не то чтобы обида. Скорее я просто расстроен тем, что пока нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, хотя есть спортивные заслуги и право принимать участие в этом турнире. Лига чемпионов — самый крутой клубный турнир в мире, играть в нем — огромное удовольствие. Надеюсь, вся ситуация с отсутствием российского футбола в европейских соревнованиях каким-то образом скоро решится и мы сможем испытать то приятное волнение от участия в Лиге чемпионов — кто-то повторно, а кто-то впервые, как я.