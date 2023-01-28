«Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

Эксклюзивное интервью защитника «Зенита».

«У нас будет девочка — Лума»

— Родригао, как провел отпуск? Не устал ли отдыхать?

— Все каникулы я провел в Бразилии вместе с женой. Мы немного поездили по стране — заезжали к моим близким, к родным моей супруги, наслаждались жаркой погодой. Параллельно я выполнял физиопроцедуры, которые мне были прописаны. Пауза действительно получилась долгой, и, честно говоря, в какой-то момент я понял, что соскучился по моим друзьям в «Зените», захотелось быстрее вернуться к работе. Рад, что каникулы были длинными, но вернуться обратно тоже очень приятно — сейчас получаю большое удовольствие от тренировочного процесса.

— В декабре проходил матч между твоими друзьями и друзьями Фабрисио из «Фламенго». Что это была за игра?

— Это была благотворительная встреча. Она проходила в городе Ибирите — родном и для моей жены, и для Фабрисио. Мы с ним организовали товарищескую игру с целью помочь нуждающимся. Причем мы собирали не деньги, а продукты, еду для семей, которым она необходима. Я очень доволен, потому что нам удалось собрать довольно много еды и помочь большому числу людей.

— В августе ты признался, что скоро станешь папой. Кого вы ждете с женой — мальчика, девочку? Как назовете?

— Во время отпуска мы как раз устроили гендер-пати — это праздник, во время которого раскрывается пол будущего ребенка. И мы с женой узнали, что у нас будет девочка. Имя тоже уже выбрали — Лума. Она должна родиться в апреле, и мы с нетерпением ждем этот день.

«Толком не смотрел чемпионат мира»

— В отпуске ты наверняка смотрел чемпионат мира...

— Должен признаться, что толком его не смотрел! Я вообще во время отпуска редко смотрю матчи, потому что футбол — огромная часть моей жизни. Когда наступает время отдыха, я стараюсь отключиться от него. Но, конечно, для Бразилии в целом чемпионат мира — важнейшее событие. В дни игр вся страна будто замирает: улицы пустеют, все сидят у телевизоров и болеют за своих. Некоторые матчи сборной я смотрел лишь потому, что просто невозможно было этого не делать. Например, встречу с Хорватией.

— В чем видишь причины вылета?

— Чемпионат мира — это скоротечный турнир, где все решают очень-очень мелкие детали. Стоит признать, что хорваты справедливо вышли в полуфинал. После игры я написал Ловрену, поздравил его. Убежден, что Деян на очень высоком уровне провел не только тот матч, но и весь турнир. Очень рад за него.

— У тебя есть цель попасть в сборную Бразилии, скажем, на ЧМ-2026? Можно ли в принципе попасть туда из РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков?

— Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире. Иностранные игроки нашей команды точно находятся под наблюдением. Признаюсь, у меня, как и любого бразильца, такая мечта была и есть. Однако прежде всего я думаю об интересах своего клуба. Нужно отдавать себя команде, а уже потом, если все сложится, я заслужу вызов в сборную.

— «Зенит» в этом сезоне должен был выступать в Лиге чемпионов, где ты пока вообще не играл. Нет ли обиды оттого, что ты мог бы дебютировать в ней в этом сезоне, но из-за внешних проблем этого не произошло?

— Это не то чтобы обида. Скорее я просто расстроен тем, что пока нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, хотя есть спортивные заслуги и право принимать участие в этом турнире. Лига чемпионов — самый крутой клубный турнир в мире, играть в нем — огромное удовольствие. Надеюсь, вся ситуация с отсутствием российского футбола в европейских соревнованиях каким-то образом скоро решится и мы сможем испытать то приятное волнение от участия в Лиге чемпионов — кто-то повторно, а кто-то впервые, как я.

Родригао и Михаил Кержаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Жду приезда Ренана. Мы из одного города»

— Команду покинул Деян Ловрен. Для тебя это стало сюрпризом?

— И да и нет. Деян замечательно сыграл на чемпионате мира. Было понятно, что после такого турнира он получит не одно предложение. Считаю, если доволен и он, и клуб, то это идеально. Я рад за Деяна: он был нашим капитаном, одним из лидеров команды. Очень харизматичный человек и большой профессионал. Я счастлив, что какое-то время поиграл с ним вместе. От всей души желаю ему удачи в его дальнейшей карьере.

— Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать Дуглас Сантос. А ты бы кого выбрал?

— Я думаю, что у нас много игроков, заслуживающих капитанскую повязку по времени, проведенному в клубе. В тех матчах, когда отсутствовал Ловрен, капитаном был Дуглас, поэтому и я бы выбрал его. Он заслуживает эту роль за отношение к работе, за самоотдачу, за стабильную игру на самом высоком уровне, за лидерские и человеческие качества.

— В «Зенит» переходят новые бразильцы — Роберт Ренан и Ду Кейрос. Что знаешь о них?

— Если честно, очень мало. Когда они заиграли во взрослом футболе, я уже выступал в Европе. Но если «Зенит» выбрал этих футболистов, значит, они обладают достаточными качествами для укрепления состава чемпиона России. Признаюсь, что жду приезда Роберта Ренана не только потому, что он играет на одной позиции со мной. Я узнал, что мы с ним из одного города — Бразилиа. Играя за рубежом, довольно сложно встретить футболиста из родного города. Хочу с ним познакомиться, узнать его историю жизни. Естественно, как и другие одноклубники, я помогу Ренану и Ду Кейросу в адаптации к российскому футболу.

Родригао с суперкубком России. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда весь матч сталкиваешься с провокациями, нервы не выдерживают»

— У «Зенита» отрыв в шесть очков от второго места. Что может помешать вам выиграть чемпионат?

— Факторов много. В жизни вообще куда больше помех, чем вещей, помогающих тебе. «Зенит» уже четыре года подряд становился чемпионом, и, конечно же, в премьер-лиге все к этому привыкли. Каждая команда настраивается на «Зенит» особо, все проводят матчи против нас не так, как обычно. Мы должны понимать, что весенняя часть сезона будет отличаться от осенней. Первая половина чемпионата — в большей степени тактико-техническая, участники берут разгон, а вторая половина будет физической, силовой, потому что все команды станут бороться за непосредственные цели — остаться в премьер-лиге или попасть в топ-3. Нам нельзя думать о том, что шесть очков означают титул в кармане. Надо серьезно поработать на сборах и хорошо подготовиться к возобновлению сезона.

— Актуальная тема — введение в РПЛ карты болельщика. Вы с одноклубниками обсуждали ситуацию внутри команды?

— Любой команде, где бы она ни играла, нужна поддержка. Я не могу себе представить, что «Зенит» останется без 12-го игрока, просто не верю в это.

— Какое у тебя отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча? Стало ли оно хуже или не изменилось?

— А почему оно должно меняться? Независимо от того, что произошло, «Спартак» остается сильным соперником, ближайшим к нам в турнирной таблице. Это один из клубов, с которым мы будем бороться за чемпионство, один из наших главных конкурентов. Будем стараться набирать все возможные очки, в том числе в матчах со «Спартаком».

— Сейчас эмоции уже остыли. Как изменился твой взгляд на ту потасовку?

— Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций. Но когда ты весь матч сталкиваешься с различными провокациями, то в какой-то момент, к большому сожалению, нервы не выдерживают — они же не железные.

Родригао. Фото ФК «Зенит» Фото ФК «Зенит»

«Возможно, после сборов начну учить русский»

— В новогоднем ролике «Зенита» ты произнес пару слов на русском языке. Много слов уже знаешь?

— Я очень люблю учиться. Когда кто-то переводит меня, то я внимательно слушаю, стараюсь запомнить, как звучат мои ответы по-русски. Понимаю, что русский язык — сложный, на его изучение нужно тратить много времени. Когда мы вернемся со сборов в Петербург, я буду уделять этому больше времени и, возможно, даже начну изучать его. У меня есть ощущение, что понимаю я гораздо больше, чем могу сказать. Бывает, во время интервью я понимаю вопрос без помощи переводчика. Но, к сожалению, ответить по-русски пока не могу.

— Как тебе жизнь в Санкт-Петербурге? Ты еще никогда не жил в таком холодном городе. Не тяжело из-за этого?

— Действительно, с такими морозами я еще не сталкивался, хотя и в Сочи, и в Португалии бывало холодно. Мне кажется, я привыкаю к этому, но на улицу в конце прошлого года я выходил редко. Чаще всего в Петербурге меня можно встретить дома, ха-ха!

Родригао. Фото ФК «Зенит»

«Я благодарен России»

— Помимо дома у тебя есть любимые места в городе?

— Я вообще домосед. Если выбираюсь куда-то, то, например, в кино. Но в России ходить в кино бессмысленно, потому что я не пойму, о чем идет речь в фильме. Еще я люблю играть в боулинг, хотя в Петербурге пока ни разу не пробовал. Надеюсь, как-нибудь получится. Полноценно познакомиться с Петербургом у меня пока не получилось, потому что после трансфера я сразу окунулся в тренировочный процесс, увлекла еженедельная рутина. Но я прекрасно знаю, что живу в туристическом городе с огромным числом вкусных ресторанов. Жду, что как-нибудь появится возможность узнать город поближе.

— Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже его оформить?

— Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез. Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера.

Родригао. Фото ФК «Зенит»

«Никогда не покину «Зенит» через черный ход»

— У тебя есть личная цель на концовку сезона?

— Первую часть сезона «Зенит» провел более чем здорово, в том числе если брать игру в обороне. Во-первых, мне хочется, чтобы во второй части пропущенных голов было так же мало. А еще у меня есть цель провести в чемпионате как минимум столько же матчей, сколько в «Сочи» — тогда у меня набралось 26 игр. Но главная цель — командная: нужно пройти без осечек оставшуюся часть дистанции, завоевать чемпионство, выиграть Кубок России.

— Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»?

— Я давно понял, что человек не может точно знать ничего — особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах. Если вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ — нет, абсолютно никакого желания нет. Я же переходил в «Зенит», когда все уже произошло. Мне очень нравится играть в России — я благодарен ей за то, как она меня приняла. Могу точно сказать, что никогда не покину «Зенит» через черный ход. Основное желание — продолжать играть в Петербурге, защищать цвета «Зенита» и побеждать вместе с ним. Те же мысли и у других бразильских легионеров команды. Они остались, продлили соглашения, а это говорит о том, что преданы клубу, вовлечены в его жизнь и не смотрят по сторонам. Все мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в футболке «Зенита» и помочь клубу достичь желанной цели — взять еще одно чемпионство и добавить вторую звезду на эмблему.