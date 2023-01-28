«Артем стоит выше. Спартаковская школа помогала ему на протяжении всей карьеры». Орлов сравнил Дзюбу и Смолова

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, кто был лучше на пике своей карьеры — нападающий «Динамо» Федор Смолов или форвард Артем Дзюба.

«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил. Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком. Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», — цитирует Орлова Sport24.

Смолов провел 289 матчей в чемпионате России, отметился 101 голом и 34 результативными передачами. На счету Дзюбы 390 матчей в РПЛ, в которых он забил 148 мячей и сделал 86 голевых передач.