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Сегодня, 11:24

Нино — о Педро: «Он совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал, что думает об одноклубнике Педро. Он назвал его талантливым и качественным молодым игроком.

— Хотел спросить про Педро, о нем много разговоров. Мы знаем, что в Бразилии очень много талантливых игроков — придешь на пляж и там любой будет будущей звездой. Педро — особый талант, выше других талантов на своем уровне в 18 лет или среднестатистический для Бразилии?

— Могу сказать, что Педро совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант. То, что вы видели в матче со «Спартаком», он может сделать в любой момент. Он очень талантливый и очень качественный молодой игрок, все еще очень молодой. Безусловно, в его поколении в Бразилии есть очень яркие звезды, такие как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов, который упал на Бразилию. Поэтому уверен, что его ждет большое будущее, и он принесет много пользы «Зениту».

— Недавно вышел ролик на «Зенит-ТВ», который начинается с кадров, где вы читаете по-русски, читаете классику. Но ролик вышел 1 апреля. Это правда вы читаете или это шутка и вас немного переозвучили?

— Знаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения, но это действительно я. Это я читал текст. Учу русский! Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс. Когда человеку что-то нравится, идет легче, чем могло бы. Вы задавали вопросы, какие-то отдельные слова я понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствия от погружения в культуру и изучения русского языка.

ФК Зенит
Нино (Зенит)
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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