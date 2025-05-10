Нино: «То, что я помог «Зениту» победить, значит для меня очень много»

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Очень особенное чувство после очень сложной игры — и невероятно важной для нашей команды победы. Прекрасно понимали, что нам необходимы три очка, и то, что я помог «Зениту» выполнить эту задачу, значит для меня очень много.

Каждый из нас знает, что мы обязаны побеждать во всех оставшихся матчах, терять очки больше недопустимо. И мне кажется, для нас это сильная мотивация, на самом деле, потому что наступил решающий момент, который определит финал нашего сезона. Так что вся команда очень заряжена на максимальный результат в этих играх», — цитирует Нино пресс-служба «Зенита».

Команда Сергея Семака набрала 60 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.