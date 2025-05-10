ЦСКА — «Краснодар»: Гуарирапа вывел армейцев вперед на 69-й минуте

ЦСКА открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:0.

На 69-й минуте отличился Сауль Гуарирапа. После видеопросмотра на предмет возможного офсайда судья засчитал гол.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».