Дивеев: «Нино очень хорошо говорит по-русски»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал «СЭ», как взаимодействует на поле с бразильцем Нино.

— Как вы общаетесь с Нино, когда находитесь вместе на поле?

— По-русски или по-английски. Он очень хорошо понимает и знает эти языки. У нас очень хорошее взаимодействие не только с ним, но и с Дркушичем, и с Алипом. В этом никаких проблем нет вообще.

— Какой самый частый подсказ от Нино на русском звучит?

— «Спина», Behind («сзади», — в переводе с анг.) или «Возьми этого игрока». Он очень хорошо говорит по-русски, — сказал Дивеев «СЭ».

Дивеев в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из ЦСКА. Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей. Нино выступает за петербургскую команду с начала 2024 года, на счету бразильца 73 игры, в которых он забил 4 гола.

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